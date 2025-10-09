என் மலர்
'பைசன்' படத்திற்கு U/A சான்றிதழ் வழங்கிய தணிக்கை குழு
- திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு வருகிற 17-ம் தேதி வெளியாக உள்ளது.
- புதிய போஸ்டர் ஒன்றை படக்குழு நேற்று வெளியிட்டது.
மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துருவ் விக்ரம் நடித்துள்ள படம் 'பைசன்'. இப்படத்தில் துருவ் விக்ரமுக்கு ஜோடியாக அனுபமா பரமேஸ்வரன் நடித்துள்ளார். இது கபடி வீரரின் வாழ்க்கை வரலாற்று கதை ஆகும். இந்த படத்தை பா. ரஞ்சித்தின் நீலம் புரொடக்ஷன்ஸ் மற்றும் அப்ளாஸ் எண்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்துள்ளன.
இந்த படத்தில் அனுபமா பரமேஸ்வரன், ரெஜிஷா விஜயன், பசுபதி, கலையரசன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். 'பைசன்' படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்த நிலையில், திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு வருகிற 17-ம் தேதி வெளியாக உள்ளது. இதனால் படத்தின் ப்ரோமோஷன் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
பைசன் படத்தின் ப்ரோமோஷன் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய துருவ் விக்ரம், 'பைசன்'படத்தை என்னுடைய முதல் படமாக பார்க்கிறேன். 100 சதவீத உழைப்பை கொடுத்திருக்கிறேன். இயக்குநர் மாரி செல்வராஜும் ரொம்ப உழைத்து, கஷ்டப்பட்டு இறங்கி சம்பவம் பண்ணியிருக்காரு என்று பேசியிருந்தார். இதனால் இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
இதனிடையே, 'பைசன்' திரைப்படம் வெளியாக 8 நாட்கள் உள்ள நிலையில் புதிய போஸ்டர் ஒன்றை படக்குழு நேற்று வெளியிட்டது. இதனை ரசிகர்கள் இணையத்தில் வைரலாக்கி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், 'பைசன்' படத்திற்கு தணிக்கை குழு U/A சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது. 'பைசன்' 2 மணி நேரம் 48 நிமிடங்கள் ரன் டைம் கொண்டுள்ளது.