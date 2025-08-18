Live
      அர்ஜுன் தாஸ் - காளி வெங்கட் நடித்த BOMB:ரிலீஸ் அப்டேட்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்18 Aug 2025 3:15 PM IST
      சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் படத்தை இயக்கிய விஷால் வெங்கட் அடுத்ததாக பாம் (BOMB)என்று திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

      இப்படத்தில், அர்ஜுன் தாஸ் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். ஷிவாத்மிகா ராஜசேகர் அவருக்கு ஜோடியாக நடித்துள்ளார்.

      இவர்களுடன், காளி வெங்கட், நாசர், அபிராமி, சிங்கம்புலி, பாலசரவணன், டிஎஸ்கே, பூவையார், சில்வென்ஸ்டன் ஆகியோர் முக்கிய துணை வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.

      இப்படத்திற்கு டி. இமான் இசையமைக்கிறார். ராஜ்குமார் ஒளிப்பதிவு, படத்தொகுப்பு பிரசன்னா செய்துள்ளார்.

      பாம்ப் படத்தின் டைட்டில் டீசரை படக்குழு சமீபத்தில் வெளியிட்டது. டைட்டில் டீசர் மக்களின் கவனத்தை பெற்றது. இந்நிலையில் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி திரைப்படம் வரும் செப்டம்பர் 12 ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

