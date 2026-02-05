என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
அபோகலிப்டோ பட நடிகர் மரணம்
- ஹாலிவுட்டில் 2006-ம் ஆண்டு வெளியான ‘அபோகலிப்டோ' படத்தை அவ்வளவு எளிதில் யாரும் மறந்துவிட முடியாது.
- அவரது மரணத்துக்கு நுரையீரல் புற்றுநோய் காரணம் என்று கூறப்படுகிறது.
ஹாலிவுட்டில் 2006-ம் ஆண்டு வெளியான 'அபோகலிப்டோ' படத்தை அவ்வளவு எளிதில் யாரும் மறந்துவிட முடியாது. அந்த படத்தில் 'மிடில் ஐ' என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்து மிரட்டியவர், ஜெரார்டோ டராசெனா. அதில் கதாநாயகனை காடு, மலை என துரத்திச் சென்று கொல்லத்துடிக்கும் கதாபாத்திரத்தில் மிரட்டலான நடிப்பைக் கொடுத்தார்.
இதுதவிர 'நார்கோஸ்', 'குயின் ஆப் தி சவுத்', 'தி வயலின்', 'சர்வைவிங் மை குயின்செனரா', 'டெக்சாஸ் ரைசிங்', 'டையாபிளாரோ' போன்ற பல படங்களில் நடித்து அசத்தியுள்ளார்.
கடந்த சில மாதங்களாகவே உடல்நலக்குறைவு காரணமாக அவதிப்பட்டு வந்த ஜெரார்டோ டராசெனா மெக்சிகோவில் நேற்று மரணம் அடைந்தார். அவருக்கு வயது 55. அவரது மரணத்துக்கு நுரையீரல் புற்றுநோய் காரணம் என்று கூறப்படுகிறது.
ஜெரார்டோ டராசெனா மறைவுக்கு திரையுலகினரும், ரசிகர்களும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகிறார்கள்.
Next Story