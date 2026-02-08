என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
கயல் வின்சண்ட் கதாநாயகனாக நடிக்கும் "அந்தோனி"- ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு
இப்படத்திற்கு இசைஞானி இளையராஜா இசையமைத்துள்ளார்.
அறிமுக இயக்குநர்கள் ஜெனோசன் மற்றும் சுகிர்தன் ஆகிய இருவர் இயக்கத்தில் கயல் வின்சண்ட் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள 'அந்தோனி' படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இசைஞானி இளையராஜா இசையமைத்துள்ள இப்படத்தில் டி.ஜே.பானு, அருள்தாஸ், நிகழ்கள் ரவி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
இலங்கையில் போருக்குப் பின்னரான மக்கள் வாழ்க்கையின் சாரம் கொண்ட திரைப்படமாக இது உருவாகியுள்ளது.
இப்படத்தின் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், ஜெனோசன் மற்றும் சுகிர்தன் ஆகிய இரண்டு இளம் இயக்குநர்கள் இணைந்து இப்படத்தை இயக்கியுள்ளனர். பொதுவாக ஒரு படத்தை இருவர் இயக்குவது அரிதான ஒன்று.
இவர்களின் புதிய சிந்தனையில் ஒரு மாறுபட்ட திரில்லர் அல்லது ஆக்ஷன் கதைக்களமாக 'அந்தோனி' இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
