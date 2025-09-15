Live
      லப்பர் பந்து இயக்குநர் இயக்கத்தில் தனுஷ்? தமிழரசன் பச்சமுத்து கொடுத்த அப்டேட்!
      லப்பர் பந்து இயக்குநர் இயக்கத்தில் தனுஷ்? தமிழரசன் பச்சமுத்து கொடுத்த அப்டேட்!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்15 Sept 2025 11:37 AM IST
      இட்லி கடை படம் அக்டோபர் 1-ம் தேதி ரிலீசாகிறது.

      தனுஷ் இயக்கத்தில் 4-வது படமாக 'இட்லி கடை' உருவாகியுள்ளது. இது தனுஷ் நடிக்கும் 52-வது திரைப்படமாகும். தனுஷ் இயக்கி நடிக்கும் இத்திரைப்படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்.

      இந்த படத்தினை டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. அருண் விஜய் இப்படத்தில் வில்லன் கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படம் அக்டோபர் 1-ம் தேதி ரிலீசாகிறது.

      இந்நிலையில், இட்லி கடை படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நேற்று நடைபெற்றது. அப்போது லப்பர் பந்து இயக்குநர் தமிழரசன் பச்சமுத்து சில சுவாரசிய விஷயங்களை பகிர்ந்து கொண்டார் அதில் அவர்

      "என்னுடைய அடுத்த படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவிற்கு இடம் பார்க்க இங்கு வந்தேன். தனுஷ் சாரின் அடுத்த படத்தை நான் கூட இயக்கலாம். இதனை டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கலாம். இவை அனைத்தும் வதந்தியாக கூட இருக்கலாம்" என மிகவும் நகைச்சுவையாக கூறினார்.

