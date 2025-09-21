என் மலர்
அதியன் ஆதிரையின் புரட்சிவனம் "தண்டகாரண்யம்"- திருமாவளவன் எம்.பி. பாராட்டு
2019-ம் ஆண்டில் இரண்டாம் உலகப்போரின் கடைசி குண்டு என்ற திரைப்படத்தை இயக்கி அதியன் ஆதிரை அடுத்ததாக தண்டகாரண்யம் என்ற திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளார்.
இப்படத்தில் அட்டக்கத்தி தினேஷ் மற்றும் கலையரசன் முன்னணி கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.
இப்படத்தை இயக்குனர் பா.ரஞ்சித்தின் நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் மற்றும் லர்ன் அண்ட் டீச் நிறுவனம் இணைந்து தயாரித்துள்ளது. மேலும் ரித்விகா, வின்சு சாம், ஷபீர் மற்றும் பலர் நடித்துள்ளனர்.
தண்டகாரண்யம் கடந்த 19ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.
இந்நிலையில், தண்டகாரண்யம் படத்தை பார்த்த விசிக தலைவர் திருமாவளவன் எம்.பி. பாராட்டுகளை தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில்," பழங்குடிகளுக்கு எதிரான அரசப் பயங்கரவாதத்தை அம்பலப்படுத்தும் அதியன் ஆதிரையின் புரட்சிவனம் தண்டகாரண்யம்.
படத்தைப் பார்த்ததிலிருந்து எனக்கு 2, 3 நாட்கள் அந்தக் காட்டிலேயே பயணித்ததைப் போன்ற உணர்வு மேலோங்கியிருந்தது.
வசனங்கள், இயக்குநரின் Wசிந்தனை முதிர்ச்சிக்குச் சான்றுகளாகவுள்ளன" என்றார்.