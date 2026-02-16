Live
      இசையமைப்பாளரை கரம்பிடித்த நடிகை ரோஷினி ஹரிப்ரியன் - திருமண க்ளிக்ஸ்!
      இசையமைப்பாளரை கரம்பிடித்த நடிகை ரோஷினி ஹரிப்ரியன் - திருமண க்ளிக்ஸ்!

      பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் மூலம் மக்கள் மத்தியில் பிரபலமடைந்த நடிகை ரோஷினி ஹரிப்ரியனுக்கு நேற்று திருமணம் நடைபெற்றது.

      இசையமைப்பாளர் சுந்தர மூர்த்தியை ரோஷினி ஹரிப்ரியன் கரம்பிடித்துள்ளார். இவர்களது திருமணம் நெருங்கிய உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் மத்தியில் எளிமையாக நடந்தது.

      சுந்தர மூர்த்தி, 'பொம்மை நாயகி', ஐரா, தண்டட்டி, டென் ஹவர்ஸ் உள்ளிட்ட படங்களுக்கு இசையமைத்துள்ளார்.

      சீரியலில் இருந்து சினிமாவுக்கும் முயற்சி செய்து வரும் ரோஷினி கருடன், தலைவன் தலைவி, மெட்ராஸ் மேட்னி உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

