நீண்ட நாள் ஆசை நிறைவேறியது - நடிகை அபர்நதி
தமிழ் திரையுலகில் வித்தியாசமான கதையம்சம் கொண்ட படங்களில் நடித்து வருபவர் நடிகை அபர்நதி. இவர் நடிப்பில் வெளியான `தேன்', `இறுகப்பற்று', `உடன்பால்' போன்ற திரைப்படங்கள் விமர்சன ரீதியில் பெரிதும் பாராட்டப்பட்டன. இதுதவிர்த்து இவர் நடித்த சில திரைப்படங்களிலும் சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
அந்த வகையில், நடிகை அபர்நதி தற்போது "வெஞ்சென்ஸ்" திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார். இந்தப் படம் குறித்து பேசிய அபர்நதி, "எனக்கு நீண்ட நாட்களாக வில்லி கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தது. வெஞ்சென்ஸ் படத்தில் அந்த ஆசை நிறைவேறியது. இதுவரை நான் நடித்த படங்களில் கதாபாத்திரத்திற்காக சில முயற்சிகளை செய்திருக்கிறேன்.
தோற்றம், சருமத்தின் நிறம் என `தேன்', `இருகப்பற்று' போன்ற படங்களில் சில விஷயங்களை செய்ய வேண்டியிருந்தது. ஆனால், இந்தப் படத்திற்கு நான் உண்மையில் எப்படி இருப்பேனோ, அப்படியே என்னை காண்பித்துள்ளார்கள். ஒளிப்பதிவாளர் எம்.எஸ். பிரபு மிக அழகாக காட்சிப்படுத்தி இருக்கிறார்," என்றார்.