      நடிகர் மோகன் லால்-க்கு தாதாசாகேப் பால்கே விருது அறிவிப்பு
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்20 Sept 2025 6:38 PM IST
      • நடிகர் மோகன் லால்-க்கு என்று மத்திய அசு அறிவித்துள்ளது.
      • 71வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் விருது வழங்கப்படுகிறது.

      மலையாள திரையுலகின் சூப்பர் ஸ்டார் மோகன் லால்-க்கு தாதாசாகேப் பால்கே விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      இந்த உயரிய விருது வரும் 23ம் தேதி அன்று மோகன் லால்-க்கு விருது வழங்கப்படும் என்று மத்திய அசு அறிவித்துள்ளது.

      அதாவது, 71வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் விருது வழங்கப்படுகிறது.

      நடிகர் மோகன் லால் தாதாசாகேப் பால்கே விருது Actor Mohanlal dadasaheb balke award 
