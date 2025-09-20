என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
நடிகர் மோகன் லால்-க்கு தாதாசாகேப் பால்கே விருது அறிவிப்பு
- நடிகர் மோகன் லால்-க்கு என்று மத்திய அசு அறிவித்துள்ளது.
- 71வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் விருது வழங்கப்படுகிறது.
மலையாள திரையுலகின் சூப்பர் ஸ்டார் மோகன் லால்-க்கு தாதாசாகேப் பால்கே விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த உயரிய விருது வரும் 23ம் தேதி அன்று மோகன் லால்-க்கு விருது வழங்கப்படும் என்று மத்திய அசு அறிவித்துள்ளது.
அதாவது, 71வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் விருது வழங்கப்படுகிறது.
Next Story