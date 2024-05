மியாமி காவல்துறையில் காவல் வாகனமாக 'ரோல்ஸ் ராய்ஸ்'

ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார், விற்பனை சந்தையில் மிகவும் விலை உயர்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. ரோல்ஸ் ராய்ஸ் நிறுவனம் தற்போது பிரமன் மோட்டார்ஸ் உடன் இணைந்து போலீஸ் வாகனம் ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

இது ஒரு வகையான போலீஸ் க்ரூஸர் வகை கார். மியாமி பீச் போலீஸ், விளக்குகள் மற்றும் சைரன்களுடன் கூடிய ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கோஸ்ட்டை வெளியிட்டது.

"பிரமன் மோட்டார்ஸ் உடனான எங்கள் ஒத்துழைப்பின் மூலம் சாத்தியமான புதிய விளம்பர வாகனத்தை வெளியிடுவதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம்" என்று உயர் காவல் அதிகாரி வெய்ன் ஜோன்ஸ் கூறினார். "இந்த வாகனம் புதுமைக்கான எங்கள் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் எங்கள் சமூகத்திற்கு சேவை செய்ய சிறந்த மற்றும் பிரகாசமான நபர்களை பணியமர்த்துவதற்கான எங்கள் அர்ப்பணிப்பை பிரதிபலிக்கிறது."

"இந்த வாகனம் உண்மையில் பிரமன் மோட்டார்ஸின் கப்பற்படையின் ஒரு பகுதியாகும், மேலும் இந்த திட்டத்துடன் தொடர்புடைய அனைத்து செலவுகளையும் அவர்கள் சிட்டி ஆஃப் மியாமி பீச் கொள்கையின்படி நிதியுதவி செய்தனர்."

2023 ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கோஸ்ட் இந்திய மதிப்பில் 2 கோடியே 98 லட்சம் முதல்3 கோடியே 40 லட்சம் ரூபாய் வரை விற்கப்படுகிறது.

இது பற்றி மியாமி பீச் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளது. அதில்

MBPD மற்றும் தொழில்முறை ஊழியர்கள், நாங்கள் சேவை செய்யும் குடியிருப்பாளர்கள் மற்றும் பார்வையாளர்களுக்கான எங்கள் ஈடு இணையற்ற அர்ப்பணிப்பு மற்றும் தரமான காவல் பணியின் மிக உயர்ந்த தரத்தை எடுத்துக்காட்டுகின்றனர். MBPD ஆட்சேர்ப்புக் குழுவிற்கு இந்த அற்புதமான சேர்க்கையை அறிமுகப்படுத்துவதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம். இவ்வாறு அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

