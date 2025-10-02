என் மலர்
அலாய் வீல்களுடன் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட டிவிஎஸ் XL100
- டிவிஎஸ் XL100 ஹெவி டியூட்டி 16-இன்ச் அலாய் வீல்களுடன் டியூப்லெஸ் டயர்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
- கிரே, புளூ மற்றும் ரெட் என மூன்று வித நிறங்களில் வழங்கப்படுகிறது.
டிவிஎஸ் மோட்டார் நிறுவனம் அதன் பயன்பாட்டு இரு சக்கர வாகனமான XL100 ஹெவி டியூட்டியின் புதிய டாப்-எண்ட் அலாய் வீல் வேரியண்ட்டை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்திய சந்தையில் ரூ. 59,800 (எக்ஸ்-ஷோரூம்) விலையில், இந்த வேரியண்ட் அறிமுகமாகி இருக்கிறது.
புதிய வேரியண்ட் அதன் தோற்றம், பாதுகாப்பு மற்றும் வசதியை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டு பல புது அம்சங்களைக் கொண்டுவருகிறது. டிவிஎஸ் XL100 ஹெவி டியூட்டி 16-இன்ச் அலாய் வீல்களுடன் டியூப்லெஸ் டயர்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இது பாரம்பரிய வயர்-ஸ்போக் அமைப்பை மாற்றுவது மட்டுமல்லாமல், எளிதாக பஞ்சர் பழுதுபார்க்கும் கூடுதல் வசதியையும் வழங்குகிறது.
XL100 ஹெவி டியூட்டி புது வேரியண்டில் LED ஹெட்லைட், டைப்-ஏ யுஎஸ்பி சார்ஜிங் போர்ட், என்ஜின் கில் ஸ்விட்ச் மற்றும் எலெக்ட்ரிக் ஸ்டார்ட்டர் ஆகிய வசதிகளும் உள்ளன. இயந்திர ரீதியாக, இது 4bhp மற்றும் 6.5Nm டார்க்கை உற்பத்தி செய்யும் 99.7cc, சிங்கிள்-சிலிண்டர், ஏர்-கூல்டு என்ஜின் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இது ஒற்றை-வேக கியர்பாக்ஸுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
டிவிஎஸ் XL100 ஹெவி டியூட்டி 4 லிட்டர் எரிபொருள் டேங்க் கொள்ளளவையும் 89 கிலோ எடையையும் கொண்டுள்ளது. அதிகபட்ச வேகம் மணிக்கு 58 கிலோமீட்டர்கள் ஆகும். இது கிரே, புளூ மற்றும் ரெட் என மூன்று வித நிறங்களில் வழங்கப்படுகிறது.