ரூ. 19.12 லட்சம் விலையில் இந்தியாவில் அறிமுகமான டுகாட்டி பனிகேல் V2
- புதிய பனிகேல் V2 மாடலில் 890சிசி என்ஜின் இடம் பெற்றுள்ளது.
- 6 ஸ்பீடு கியர்பாக்ஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
டுகாட்டி நிறுவனம், பனிகேல் V2 மோட்டார்சைக்கிளை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த மோட்டார்சைக்கிள் முதன் முதலாக கடந்த ஆண்டு நடந்த மிலன் மோட்டார்சைக்கிள் கண்காட்சியில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது இந்த மாடல் இந்திய சந்தையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
புதிய பனிகேல் V2 மாடலில் 890சிசி என்ஜின் இடம் பெற்றுள்ளது. இந்த யூனிட் அதிகபட்சமாக 10,750 120hp பவரையும், 93.3 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க்கையும் வெளிப்படுத்தும் திறன் கொண்டுள்ளது. இத்துடன் 6 ஸ்பீடு கியர்பாக்ஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த பைக்கின் முன்புறம் டெலஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன், பின்புறம் கயாபா மோனோ ஷாக்-அப்சர்வர்கள், டிஸ்க் பிரேக், டூயல் சேனல் ஏபிஎஸ், 5-இன்ச் TFT டிஸ்ப்ளே வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது. புதிய பனிகேல் V2 மாடலின் தொடக்க விலை ரூ.19.12 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) என்றும் இதன் டாப் வேரியண்ட் விலை ரூ.21.1 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) என்று நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.