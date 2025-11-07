என் மலர்
ரூ. 36 லட்சத்திற்கு புது பைக் அறிமுகம் செய்த டுகாட்டி...!
- டுகாட்டி ரேஸ் ரைடிங் மோட், குயிக்-ஷிஃப்டர் மேப் மற்றும் டைரக்ட் திராட்டில் ஆகியவற்றைச் சேர்த்துள்ளது.
- பைக்கில் கார்பன்-ஃபைபர் டிரிம் மற்றும் அக்ரபோவிக் டைட்டானியம் சைலன்சர் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.
டுகாட்டி மல்டிஸ்ட்ராடா V4 பைக்ஸ் பீக் இந்திய சந்தையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. புதிய டுகாட்டி பைக்கின் விலை ரூ. 36,16,700 (எக்ஸ்-ஷோரூம்) என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த பைக்கின் டெலிவரி உடனடியாகத் தொடங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. மல்டிஸ்ட்ராடா பிரிவில் அதிக கவனம் செலுத்தும், ரோடு-ஸ்போர்ட் மாடல் ஆகும்.
இந்த பைக்கில் 168bhp பவர் மற்றும் 123.8Nm டார்க் வெளிப்படுத்தும் 1,158 சிசி V4 Granturismo என்ஜின் உள்ளது. இது Euro 5+ விதிகளுக்கு பொருந்தும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டு இருக்கிறது. டுகாட்டி ரேஸ் ரைடிங் மோட், குயிக்-ஷிஃப்டர் மேப் மற்றும் டைரக்ட் திராட்டில் ஆகியவற்றைச் சேர்த்துள்ளது.
இந்த பைக்கில் உள்ள 6-ஆக்சிஸ் IMU உடன், டுகாட்டி வெஹிகில் அப்சர்வர் (DVO) டிராக்ஷன், வீலி, ஸ்லைடு, கார்னரிங் ABS மற்றும் ரேஸ்-டியூன் செய்யப்பட்ட கம்பைன்டு பிரேக்கிங் ஆகியவற்றை மேம்படுத்த நூற்றுக்கணக்கான உள்ளீடுகளை டிராக் செய்கிறது. ரேடார் தொகுப்பு அடாப்டிவ் குரூயிஸ் கண்ட்ரோல், பிளைண்ட் ஸ்பாட் டிடெக்ஷன் மற்றும் புதிய ஃபார்வர்ட் கொலிஷன் வார்னிங் ஆகியவற்றைக் கொண்டுவருகிறது.
இத்துடன் தெளிவான யுஐ உடன் 6.5-இன்ச் TFT சஸ்பென்ஷன் மோட்களை அமைக்கவும், ரேஸ், ஸ்போர்ட், டூரிங், அர்பன் மற்றும் வெட் ஆகியவற்றில் இருந்து தேர்வு செய்யவும் உங்களை அனுமதிக்கிறது.
மேலும் பைக்கில் கார்பன்-ஃபைபர் டிரிம் மற்றும் அக்ரபோவிக் டைட்டானியம் சைலன்சர் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. டுகாட்டி கார்னரிங் லைட்கள், ஹேண்ட்ஸ்-ஃப்ரீ இக்னிஷன், குயிக் ஷிஃப்டர் அப்/டவுன், என்ஜின் பிரேக் கண்ட்ரோல், டுகாட்டி பவர் லாஞ்ச் மற்றும் டேட்டா லாக்கிங் மற்றும் ஸ்மார்ட்போன் கனெக்டிவிட்டி ஆகியவை வழங்கப்பட்டுள்ளன. இது ஒரு ADV இன் நிலைப்பாட்டைக் கொண்ட ரோடு-ஃபர்ஸ்ட் ஸ்போர்ட் டூரர் மாடலை விரும்பும் ரைடர்களை இலக்காகக் கொண்ட ஒரு ஃபுல் கிட் பட்டியல் ஆகும்.