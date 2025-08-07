என் மலர்
பைக்
8 ஆண்டுகள் வாரண்டியுடன் விற்பனைக்கு அறிமுகமான ஏத்தர் 450 எஸ்
- 3.9 நொடிகளில் மணிக்கு 40 கிலோமீட்டர் வேகத்தை எட்டும்.
- அதிகபட்சமாக மணிக்கு 90 கிலோமீட்டர் வேகம் செல்லும்.
ஏத்தர் எனர்ஜி நிறுவனம் 450 எஸ் 3.7 என்ற எலெக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரை அறிமுகம் செய்துள்ளது.
3.7 கிலோவாட் ஹவர் பேட்டரி திறன் கொண்ட ரிட்சா எஸ்-ஐ தொடர்ந்து இந்த ஸ்கூட்டரை ஏத்தர் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது. இதில் உள்ள மோட்டார் அதிகபட்சமாக 5.4 கிலோவாட் திறனையும், 22 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க்கையும் வெளிப்படுத்தும்.
3.9 நொடிகளில் மணிக்கு 40 கிலோமீட்டர் வேகத்தை எட்டும். அதிகபட்சமாக மணிக்கு 90 கிலோமீட்டர் வேகம் செல்லும். ஸ்மார்ட் எக்கோ, எக்கோ, ரைடு மற்றும் ஸ்போர்ட் என 4 டிரைவிங் மோடுகள் உள்ளன.
12 இன்ச் வீல்கள், ஏழு இன்ச் எல்.சி.டி. டிஸ்பிளே, நேவிகேஷன், ஹில் ஹோல்டு உள்ளிட்ட பல வசதிகள் உள்ளன. பேட்டரிக்கு 8 ஆண்டுகள் அல்லது 80 ஆயிரம் கி.மீ. வாரண்டியும் உண்டு. இதன் ஷோரூம் விலை ரூ.1.46 லட்சம் ஆகும்.
