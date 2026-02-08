Live
      வார ராசிபலன் 8.2.2026 முதல் 14.2.2026 வரை

      தன்னம்பிக்கை மற்றும் தைரியம் அதிகரிக்கும் வாரம். ராசி மற்றும் பத்தாம் அதிபதியான புதன் ராசிக்கு ஆறில் ராகுவுடன் இணைந்து குரு பார்வை பெறுகிறார்கள். புதிய முயற்சிக்கு வெற்றி வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளது. மறைமுக எதிரிகளால் ஏற்பட்ட இன்னல்கள் விலகும். உடன் பிறந்தவர்கள் மற்றும் தந்தையால் அனுகூலமான பலன்கள் உண்டாகும். தொழிலில் கடந்த காலங்களில் நிலவிய நெருக்கடிகள் குறைந்து படிப்படியாக முன்னேற்றம் ஏற்படும். பொருளாதார நிலை சிறப்பாக இருக்கும்.

      வேலை இழந்தவர்களுக்கு புதிய ஆன்லைன் வேலை கிடைக்கும். தாயின் ஆரோக்கியத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் உண்டாகும். போட்டி பந்தயங்களில் வெற்றி நிச்சயம். வரவிற்கு ஏற்ற செலவும் இருக்கும். பெண்களுக்கு தாய் வழிச் சொத்து கிடைப்பதில் நிலவிய தடை, தாமதங்கள் சீராகும். முழுப் பங்கும் முறையாக வந்து சேரும். புதிய நட்புக்கள் கிடைக்கும். வம்பு, வழக்குகளில் இருந்த இழுபறி நிலைமாறி தீர்ப்பு உங்களுக்கு சாதகமாக முடியும். மேலும் சுப பலனை அதிகரிக்க ஸ்ரீ மீனாட்சியை வழிபடவும்.

      'பிரசன்ன ஜோதிடர்'

      ஐ.ஆனந்தி

      செல்: 98652 20406

