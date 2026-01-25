என் மலர்
கன்னி
வார ராசிபலன் 25.1.2026 முதல் 31.1.2026 வரை
கன்னி
சுப விரயம் உண்டாகும் வாரம். ராசி அதிபதி புதன் விரயாதிபதி சூரியனுடன் இணைந்து புத ஆதித்ய யோகத்தை ஏற்படுத்துகிறார். அதிக முதலீட்டுடன் புதிய தொழில் தொடங்குவதை தவிர்க்கவும். எந்த ஒரு செயலையும் ஒரு முறைக்கு பலமுறை யோசித்து செயல்பட வேண்டும். வீடு வாங்கும் முயற்சியில் இருந்த குழப்பங்கள் அகலும். சொத்து சம்பந்தப்பட்ட பஞ்சாயத்துக்கள் சாதகமாக முடியும். பிள்ளைகளுக்கு சுப நிகழ்வு செய்து மகிழ்வீர்கள். வீடு வாகனத்தை புதுப்பிப்பீர்கள். சங்கடத்தில் ஆழ்த்திய நோய் வைத்தியத்திற்கு கட்டுப்படும்.
அதிக சம்பளத்தில் வெளிநாட்டு வேலை கிடைக்கும். ஆன்மீக தலங்களுக்குச் சென்று மன நிம்மதியை அதிகரிப்பீர்கள். மனதிற்கு பிடித்த மண வாழ்க்கை அமையும். பொன், பொருள் வாங்கும் பாக்கியம் உண்டாகும். 25.1.2026 அன்று பகல் 1.36 மணி முதல் 27.1.2026 அன்று மாலை 4.45 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் மற்றவர் விசயத்தில் தலையிடுவதை தவிர்க்கவும். உங்கள் பணியில் மட்டும் கவனமாக இருக்கவும். எதிர்பார்த்த பணம் கிடைப்பதில் காலதாமதம் ஏற்படலாம். ரதசப்தமி அன்று சூரிய நமஸ்காரம் செய்வதால் மனமகிழ்ச்சி உண்டாகும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
