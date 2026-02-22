என் மலர்
கன்னி
வார ராசிபலன் 22.2.2026 முதல் 28.2.2026 வரை
கன்னி
நிம்மதியான வாரம். ராசி அதிபதி புதன் ராசிக்கு ஆறில் வக்ரம் அடைகிறார். முக்கிய முடிவுகளில் பொறுமையை கடைபிடிக்க வேண்டும். சிலர் பூர்வீகச் சொத்தை விற்று புதிய தொழில் ஆரம்பிப்பார்கள். தாய், தந்தையின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றி மகிழும் வாய்ப்பு ஏற்படும். பணியாளர்களுக்கு உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் முதலாளிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். தாய் வழிச் சொத்தின் மூலம் சகோதரர்களிடம் ஏற்படும் கருத்து வேறுபாட்டை தவிர்க்க முறையான பத்திரப்பதிவை ஏற்படுத்திக் கொள்வது அவசியம். குல தெய்வம், பூர்வீகம் தெரியாதவர்கள் அதை தெரிந்து கொள்ள முயல்வீர்கள்.
உங்கள் முயற்சி புகழ், அந்தஸ்தை நிலை நிறுத்த கடின உழைப்பு அவசியம். தந்தையின் ஆரோக்கியத்திற்கு வைத்திய செலவு செய்ய நேரும். பெண்களுக்கு வேலை செய்யும் இடங்களில் நிலவிய மனக்கசப்புகள் தீரும். 23.2.2026 அன்று இரவு 10.12 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் பிறருக்கு வாக்குறுதி கொடுப்பதை தவிர்க்கவும். குடும்பப் பொறுப்புகள் காரணமாக அலைச்சலும் சோர்வும் ஏற்படும். விநாயகருக்கு அருகம்புல் அணிவித்து வழிபட நல்லது நடக்கும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406