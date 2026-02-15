என் மலர்
கன்னி
வார ராசிபலன் 15.2.2026 முதல் 21.2.2026 வரை
கன்னி
திட்டமிட்டு செயல்படும் செயல்கள் பூர்த்தியாகும் வாரம். ராசி அதிபதி புதன் ராசிக்கு ஆறாம் இடத்தில் ராகு மற்றும் சூரியன் சுக்கிரனுடன் சஞ்சரிக்கிறார். கடன் நோய் சார்ந்த விஷயங்களில் விழிப்புணர்வு திட்டமிடுதல் அவசியம். எனினும் ஆறாம் இடத்திற்கு குரு பார்வை இருப்பதால் புதிய நல்ல மாற்றங்கள் உண்டாகும். எதிலும் மதி நுட்பத்துடன் செயல்பட்டு வெற்றி பெறுவீர்கள். திருப்புமுனையான சம்பவங்கள் நடக்கும். பிரிந்த தம்பதிகள் வேற்றுமை மறந்து மீண்டும் சேருவார்கள். குடும்ப உறவுகளுடன் இருந்த மனக்கசப்பு மறைந்து ஒற்றுமையும் அமைதியும் நிலவும்.
உங்கள் மீதான அவப்பெயர்கள் விலகும். ஆடம்பர விருந்து உபசாரங்களில் கலந்து மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். 21.2.2026 அன்று இரவு 7.07 மணிக்கு சந்திராஷ்டமம் ஆரம்பிப்பதால் முக்கிய ஆவணங்களை கவனமாக கையாள வேண்டும். யாருக்கும் ஜாமீன் கையெழுத்து போடக்கூடாது. அமாவாசை அன்று விரதம் இருந்து ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கு உணவு தானம் வழங்கவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406