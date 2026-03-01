என் மலர்
கன்னி
வார ராசிபலன் 1.3.2026 முதல் 7.3.2026 வரை
கன்னி
சுமாரான வாரம். ராசி அதிபதி புதன் ராசிக்கு ஆறாம் இடத்தில் வக்ரகதியில் செவ்வாய், சூரியன் மற்றும் ராகுவுடன் சேர்ந்து உள்ளார். பெண்களுக்கு வேலையில் விரும்பிய சலுகைகள் கிடைக்கும். அரசியல் பிரமுகர்களுக்கு தலைமையிட ஆதரவு உண்டு. தொழில் மாற்றம் செய்யும் சிந்தனை அதிகரிக்கும். தந்தையிடம் எதிர்பார்த்த பண உதவி கிடைக்கும். வழக்குகள் சாதகமாகும். சிலர் தவணை முறையில் புதிய வாகனம் வாங்கலாம்.
வீடு, மனை, திருமணம், மகப்பேறு ஆகியவற்றின் மூலம் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த நல்ல செய்தி வந்து சேரும். பழைய கடன்களைத் தீர்க்க திட்டம் தீட்டிச் செயல்படுவீர்கள். வேலையில் பதவி உயர்வு, பாராட்டு, இடப்பெயர்ச்சியும் கிடைக்கும். சிலர் கூட்டுத் தொழில் அல்லது சுய தொழில் துவங்கும் முயற்சியில் ஈடுபடலாம். குடும்ப விஷயங்களை பிறரிடம் பகிர்ந்து கொள்வதை தவிர்க்கவும். கடமையில் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்தால் கிரகங்களின் இயக்கம் பாதிப்பை தராது. சந்திர கிரகணம் முடிந்த பிறகு மகாவிஷ்ணுவை வழிபடவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
