என் மலர்
கன்னி
வார ராசிபலன் 8.3.2026 முதல் 14.3.2026 வரை
திட்டமிட்டு செயல்பட்டு வெற்றியடைய வேண்டிய வாரம். ராசி அதிபதி புதன் ராசிக்கு 6ல் வக்ர கதியில் ராகுவுடன் சஞ்சரிக்கிறார். இதற்கு குருப் பார்வை இருப்பதால் இது திறமையை மெருகேற்றி கொள்ள உகந்த அமைப்பாகும். நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும். கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்ற முடியும். வரவும் செலவும் சமமாக இருக்கும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி பெருகும். தாய் வழி குடும்ப விசேஷங்களில் நடைபெறும் உறவுகளின் சந்திப்பு இன்பங்களை மலரச் செய்யும். அடமான நகைகள், சொத்துக்களை மீட்பீர்கள். அசையும், அசையாச் சொத்துக்கள் வாங்கி மகிழ்வீர்கள்.
இளைய சகோதரத்திற்கு கொடுத்த பணம் வசூலாகும். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும். மகன், மகளுக்கு எதிர்பார்த்திருந்த வேலை கிடைக்கும். பெண்களுக்கு அழகு, ஆடம்பர பொருட்கள், தங்க நகைகள் கிடைக்கும். தினமும் மகாவிஷ்ணுவை வழிபடவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406