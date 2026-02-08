என் மலர்
ரிஷபம்
வார ராசிபலன் 8.2.2026 முதல் 14.2.2026 வரை
இழுபறிகள் குறையும் வாரம். லாப ஸ்தானத்தில் சனி பகவான் சுயசாரத்தில் சஞ்சரிப்பதால் குறைந்த உழைப்பும் நிறைந்த வருமானமும் கிடைக்கும். தொழிலில் நல்ல பணப்புழக்கம் இருக்கும். வாராக்கடன்கள் வசூலாகும் வாய்ப்பு உள்ளது. பூர்வீகச் சொத்து தொடர்பான இழுபறிகள் நீங்கும். உங்களுக்கு சேர வேண்டிய பாகப்பிரிவினை பங்கு முழுமையாக சொத்தாகவோ, பணமாகவோ வந்து சேரும். சிலர் பூர்வீகப் பங்குப் பிரிவினை பணத்தில் பழைய கடன்களை அடைத்து விட்டு புதிய வீடு, வாகனம் வாங்கலாம்.
பிள்ளைகளால் ஏற்பட்ட பிரச்சினை மனக்கசப்பு முடிவுக்கு வரும். தொழில் தொடர்பான முயற்சியில் தந்தை, மகனுக்கு ஒருமித்த கருத்து நிலவும். உடல் உறுப்பில் இடது காது, கணுக்கால், பின் முதுகில் அவ்வப்போது வலி தோன்றலாம். ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த வேண்டும்.12.2.2026 அன்று பகல் 1.42 மணி முதல் 15.2.2026 நள்ளிரவு 12.42 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் திட்டமிட்ட காரியங்களில் பின்னடைவு இருக்கும். எதிர்மறை சிந்தனைகளை தவிர்ப்பது நல்லது. அறிமுகம் இல்லாத புதிய நபர்களிடம் பழகக் கூடாது. அஷ்டலட்சுமிகளை வழிபடவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
