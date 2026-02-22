என் மலர்
ரிஷபம்
வார ராசிபலன் 22.2.2026 முதல் 28.2.2026 வரை
ரிஷபம்
திட்டமிட்டு செயல்பட வேண்டிய காலம். ராசிக்கு செவ்வாயின் 4-ம் பார்வையும் சனியின் 3ம் பார்வையும் உள்ளது. இரு அசுபகிரகங்களின் பார்வை ராசிக்கு உள்ளதால் சற்று ஏற்ற இறக்கமான பலன்களை ஏற்படுத்தும். பொருளாதார நிலை சாதகமாக இருக்கும். ஏற்றத் தாழ்வுகளை கட்டுப்படுத்த முடியும். பேச்சாற்றலால் சிக்கலான காரியங்களைக் எளிதாக சாதிப்பீர்கள். புதிய தொழில் துவங்க ஏற்ற காலம். அரியர்ஸ் ஓவர் டைம் ஊதியம் இப்பொழுது கிடைக்கும்.
சிலருக்கு வேலை மாற்றம் பற்றிய சிந்தனை மேலோங்கும். திருமணம், குழந்தை பேறில் நிலவிய தடைகள் அகலும். தந்தைக்கு தடைபட்ட அரசின் உதவித் தொகை கிடைக்கும். வெளிநாட்டில் வசிக்கும் உங்களின் மூத்த சகோதரர் பூர்வீகத்திற்கு வந்து செல்வார். தாய் வழிச் சொத்து, உயில் ஆதாயம் உண்டு. எதிரிகளின் பலம் குறையும். பிள்ளைகளின் கடமைகளை செய்து முடிப்பீர்கள். திருமணத்திற்கான வரன்கள் தேடி வரும். வாராகி அம்மனை வழிபடவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
