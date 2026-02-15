என் மலர்
ரிஷபம்
வார ராசிபலன் 15.2.2026 முதல் 21.2.2026 வரை
புதிய தொழில் சிந்தனைகள் உருவாக்கும் வாரம். ராசி அதிபதி சுக்ரன் பத்தாம் இடமான தொழில் ஸ்தானத்தில் சூரியன் புதன் ராகுவுடன் இணைகிறார். செல்வாக்கு புகழ் அந்தஸ்து பற்றிய சிந்தனை அதிகரிக்கும். கவுரவ பதவிகள் கிடைக்கும். மனக் குழப்பங்களில் இருந்து தெளிவு பிறக்கும். தவறான விலை நிர்ணயம் உண்டாகலாம் என்பதால் சொத்து வாங்குதல் விற்றல் போன்றவற்றில் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும்.
புதிய தொழில் அபிவிருத்தி சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். அரசின் டெண்டர் காண்ட்ராக்ட் குத்தகைதாரர்களுக்கு உபரி வருமானம் இரட்டிப்பாகும். புதிதாக சேமிப்பது தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். சமூகப் பணிகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். திருமணம் புத்திர பிராப்த்தம் போன்றவற்றில் சாதகமான சூழ்நிலை நிலவும். தன வரவில் தன்னிறைவு உண்டாகும். அமாவாசை அன்று விரதம் இருந்து முன்னோர்களை வழிபடவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406