என் மலர்
ரிஷபம்
வார ராசிபலன் 1.3.2026 முதல் 7.3.2026 வரை
உழைப்பிற்கான அதிர்ஷ்டத்தை அடையக் கூடிய அற்புதமான வாரம். ராசி அதிபதி சுக்கிரன் 11-ம்மிடமான லாப ஸ்தானத்தில் உச்சம் அடைகிறார். அங்கு ஏற்கனவே சஞ்சரிக்கும் சனியுடன் சேர்க்கை பெறுகிறார். லாப ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கும் கிரகங்கள் ஜாதகருக்கு வாழ்க்கையில் நடைபெற வேண்டிய அனைத்து இன்பங்களையும் ஏற்படுத்தித் தரும். எண்ணங்கள் விருப்பங்கள் ஆசைகள் கனவுகள் லட்சியங்கள் பூர்த்தியாகும். தடை தாமதங்கள் அகலும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நீடிக்கும்.
பெண்களுக்கு கணவரின் பாராட்டும் பரிசுகளும் கிடைக்கும். அனைத்து பாக்கியங்களும் தேடி வரும். சிலர் ரசனைக்கு ஏற்ப வீட்டின் அமைப்பை மாற்றுவார்கள். போட்டி பந்தயங்களில் வெற்றி உண்டாகும். பிள்ளைகளின் எதிர்கால நலனுக்காக சிறிய தொகை கடன் வாங்க நேரும். விரும்பிய வேலை மாற்றம் கிடைக்கும். வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு சாதகமாகும். கலைத் துறையினருக்குப் பல புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். தாய்வழிச் சொத்தில் மூத்த சகோதரத்தால் ஆதாயம் உண்டு. சந்திர கிரகணத்தன்று வெளி உணவுகளை தவிர்க்கவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
