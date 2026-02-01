என் மலர்
ரிஷபம்
வார ராசிபலன் 01.2.2026 முதல் 07.2.2026 வரை
ரிஷபம்
தன்னம்பிக்கை உயரும் வாரம். பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கும் ராசி அதிபதி சுக்கிரன் வார இறுதியில் பத்தாம் இடமான தொழில் ஸ்தானம் சென்று ராகுவுடன் இணைந்து குரு பார்வை பெறுகிறார். பெரிய முதலீடுகளை பயன்படுத்தி தொழிலை விரிவுபடுத்துவது பற்றி திட்டமிடுவீர்கள். கடின உழைப்பை வெளிப்படுத்துவீர்கள். வீடு, மனை, பூமி தொடர்பான நெடுநாள் கனவுகள் நிறைவேறும். உத்தியோகத்தில் பணி நிரந்தரமாகும். சிலருக்கு உஷ்ணம் சார்ந்த பிரச்சிினைகளும் ஜீரணக் கோளாறுகளும் ஏற்படும்.
இன்னல்களை எதிர்கொள்ளும் மனோதிடம் உருவாகும். கடன் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும். புத்திர பிராப்த்தம் உண்டாகும். உயர்கல்வி முயற்சி வெற்றி தரும். பெரிய மனிதர்களின் ஆதரவில் கவுரவப் பதவி கிடைக்கும். சமுதாயத்தில் செல்வாக்கு உயரும். பெண்களுக்கு கணவர் மற்றும் புகுந்த வீட்டாரின் ஆதரவு மகிழ்ச்சி தரும். பிள்ளைகளின் எதிர்கால நலனிற்காக எடுக்கும் முயற்சிகள் வெற்றிதரும்.ஆன்மீக எண்ணங்கள் அதிகரிக்கும். முருகனுக்கு பஞ்சாமிர்த அபிஷேகம் செய்து வழிபடவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406