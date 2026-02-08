என் மலர்
விருச்சகம்
வார ராசிபலன் 8.2.2026 முதல் 14.2.2026 வரை
விருச்சிகம்
புதிய அனுபவங்களால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும் வாரம். தன அதிபதி குரு பகவான் தன ஸ்தானத்தை பார்ப்பதால் பொருளாதார நெருக்கடிகள் குறையும். எதிர்பாராத தன லாபம் உண்டாகும். வாழ்க்கைத் தரம் உயரும். விலை உயர்ந்த பொருட்கள் சேர்க்கை அதிகரிக்கும். எதையும் சமாளித்து நம்பிக்கையுடன் செயல்படுவீர்கள். சில்லறை வியாபாரிகளுக்கு விற்பனை அதிகரிக்கும். தொழிலை விட்டு விலகி விடலாம் என்று நினைத்தவர்களுக்கு கூட நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும் விதமான மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
நிலுவையில் உள்ள சம்பள பாக்கிகள் வந்து சேரும். காணாமல் போன நகை, பணம் கிடைக்கும். கடந்த கால கடன் பிரச்சினைகள் குறையத் தொடங்கும். தேவையற்ற செலவுகள் குறைந்தால் சேமிப்பு உயரும். குடும்பத்தில் நிலவிய கருத்து வேறுபாடுகள் விலகி மன நிம்மதி ஏற்படும். வீடு, வாகன யோகம் கை கூடி வரும். சித்தப்பாவின் எதிர்பாராத உதவிகள் கிடைக்கும். பழகிய வட்டாரத்தில் மதிப்பும், அந்தஸ்தும் கூடும். பிறரை அண்டி பிழைத்த நிலை மாறும். அரசு சம்பந்தப்பட்ட முயற்சியில் சாதகமான பலன் எதிர்பார்க்கலாம். சிதம்பரம் நடராஜரை வழிபடவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406