வார ராசிபலன் 25.1.2026 முதல் 31.1.2026 வரை
விருச்சிகம்
மாற்றங்கள் நிறைந்த வாரம். உச்சம் பெற்ற ராசி அதிபதி செவ்வாய் தொழில் ஸ்தான அதிபதி சூரியனுடன் சேர்க்கை பெற்றுள்ளார். இதனால் தொழிலில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். பணிபுரியும் இடத்தில் செல்வாக்கு உயரும். உத்தியோக உயர்வு, ஊதிய உயர்வு போன்றவை தானாக வந்து சேரும். தாய், தந்தை வழி ஆதரவு உண்டு. பொருளாதாரம் உயரும். கடன்களை படிப்படியாக குறைப்பதில் தீவிரம் காட்டுவீர்கள். சுப நிகழ்ச்சிகள் கைகூடிவரும். உங்கள் பெயரில் சொத்து வாங்கும் யோகம் உண்டாகும்.
அனைத்து விதமான எதிர்பார்ப்புகளும் ஈடேறும். உடல் நலன்களில் முன்னேற்றம் இருக்கும். குடும்பத்தினரால் ஏற்பட்ட மன சஞ்சலம் சீராகும். கணவன், மனைவி உறவில் அன்பு மிளிரும். புதுவிதமான பொருட்களை வாங்க வேண்டும் என்கின்ற ஆசை அதிகமாக உண்டாகும். கடன் பிரச்சினைகள் குறையும். புத்திர பிராப்த்தம் கிடைக்கும். 29.1.2026 அன்று மாலை 6.39 மணி முதல் 31.1.2026 அன்று இரவு 8.01 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபடும் போது பொறுமையும், நிதானமும் தேவை. தினமும் சூரிய நமஸ்காரம் செய்வதால் தன்னம்பிக்கை கூடும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
