      விருச்சகம்

      வார ராசிபலன் 22.2.2026 முதல் 28.2.2026 வரை

      விருச்சிகம்

      எடுக்கும் முயற்சிகளில் வெற்றி உண்டாகும் வாரம். ராசி அதிபதி செவ்வாய் மூன்றாமிடத்தில் இருந்து நான்காமிடமான சுகஸ்தானம் செல்கிறார். பிறர் புகழ வேண்டும் என்ற எண்ணம் அதிகரிக்கும். சாமர்த்தியமாகப் பேசி முக்கிய காரியங்களை சாதிப்பீர்கள். போட்டி பந்தயங்களில் வெற்றி உண்டு. வங்கிக் கடன் கிடைப்பதில் இருந்த தடை, தாமதம் அகலும். வழக்குகளில் தீர்ப்பு சாதகமாக இருக்கும். புதிய பெரிய மனிதர்களின் நட்பால் அந்தஸ்து உயரும், ஆதாயம் அதிகரிக்கும். விரும்பிய வேலை மாற்றம் கிடைக்கும். மனத் தடுமாற்றம் குறையும். மாணவர்கள் ஆர்வமாக படிப்பார்கள். தான தர்மங்கள் செய்வதால் நிம்மதி அதிகமாகும்.

      பிள்ளைகளின் திருமண முயற்சி வெற்றியைத் தரும். காதல் திருமணம் கைகூடும். 26.2.2026 நள்ளிரவு 12.55 முதல் 28.2.2026 அதிகாலை 3.52 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் கூட்டுத் தொழிலில் சற்று விட்டுக் கொடுத்து செல்லவும். குடும்ப நிர்வாகச் செலவு மற்றும் சொந்த பந்தங்களின் இல்ல சுபச் செலவு என செலவுகளின் பட்டியல் கூடும். சிவ வழிபாட்டால் மேன்மை பெற முடியும்.

      'பிரசன்ன ஜோதிடர்'

      ஐ.ஆனந்தி

      செல்: 98652 20406

