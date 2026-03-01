என் மலர்
விருச்சகம்
வார ராசிபலன் 1.3.2026 முதல் 7.3.2026 வரை
விருச்சிகம்
சுபிட்சமும் மகிழ்ச்சியும் அதிகரிக்கும் வாரம். ராசி அதிபதி செவ்வாய் நான்காம் இடமான சுகஸ்தானத்திற்கு செல்கிறார். இதுவரை வெளியே தெரியாமல் இருந்து வந்த உங்களுடைய திறமைகள் அனைவருக்கும் தெரியவரும். பய உணர்வும், கலக்கமான மனநிலையும் விலகி மனத்தில் ஒரு புத்துணர்ச்சி பிறக்கும். புதிய தொழில் ஒப்பந்தம் கிடைக்கும். கடனால் சுணங்கிய தொழிலை முன்னேற்ற பாதைக்கு எடுத்துச் செல்லும் மார்க்கம் தென்படும்.
பிள்ளைகளுக்கு வேலை கிடைத்து குடும்ப வருமானம் உயரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். முன்னோர்களின் ஆசிர்வாதமும் வழிகாட்டலும் விரும்பிய மாற்றத்தை தரும். பேச்சால் வீண் பிரச்சனை ஏற்படும் என்பதால் தேவையில்லாத பேச்சினைத் தவிர்க்கவும். குடும்பத்துடன் இன்பச் சுற்றுலா சென்று வரும் வாய்ப்பு உருவாகும். நீண்ட நாள் மருத்துவ சிகிச்சையில் இருந்தவர்களுக்கு நோயின் தாக்கம் படிப்படியாக குறையும். திருமண வயதினருக்கு ஓரிரு மாதங்களில் திருமணம் நிச்சயிக்கப்படும். சந்திர கிரகணத் தன்று சிவபுராணம் படிக்கவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406