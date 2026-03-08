என் மலர்
விருச்சகம்
வார ராசிபலன் 8.3.2026 முதல் 14.3.2026 வரை
சுமாரான வாரம். ராசி அதிபதி செவ்வாய் சூரியன் ராகு மற்றும் வக்ரம் பெற்ற புதனுடன் சுக ஸ்தானத்தில் இணைந்திருக்கிறார். தூக்கம் குறையும். பயணங்களால் சில அசவுகரியங்கள் உண்டாகும். ஜாமீன் போடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். கண், கை கால் மூட்டு வலி போன்றவற்றிற்கு சிகிச்சை செய்ய வேண்டிய நேரம் உள்ளது. வரவிற்கு ஏற்ற செலவு இருக்கும்.
குடும்ப உறுப்பினர்களின் தேவையை நிறைவு செய்ய அதிக சிரமத்தை சந்திப்பார்கள். ஜாமீன் சார்ந்த பிரச்சினை இருக்கும். பங்குச் சந்தையில் அதிர்ஷ்டம் சார்ந்த செயல்களில் வாழ்வாதாரத்தை இழப்பார்கள். முறையான திட்டமிடுதல் இருக்காது. உடன் பிறந்தவர்களால் பூர்வீக சொத்தால் மன உளைச்சல் இருக்கும்.
உற்றார், உறவினர்கள், உடன் பிறந்தவர்கள் மூலம் சிறு சிறு மனத் தாங்கல் உருவாகும். குறைந்த ஊதியத்திற்கு அதிக நேரம் உழைக்க நேரும். மற்றவர்கள் கருத்துக்களுக்கு மதிப்பளித்து செயல்படவும். கடமையில் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்தால் கிரகங்களின் இயக்கம் பாதிப்பை தராது. தினமும் சூரிய நமஸ்காரம் செய்வதால் ஆத்ம பலம் கூடும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
