என் மலர்
விருச்சகம்
வார ராசிபலன் 01.2.2026 முதல் 07.2.2026 வரை
விருச்சிகம்
பரிபூரண வெற்றியும் மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும் வாரம். உச்சம் பெற்ற ராசி அதிபதி செவ்வாய் முயற்சி மற்றும் வெற்றி ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிப்பது இழந்த அனைத்து இன்பங்களையும் மீட்டு தரக்கூடிய அமைப்பாகும். மூன்றாம் இடமான உபஜெய ஸ்தானம் வளம் பெறும் போது எண்ணங்கள், லட்சியங்கள், கனவுகள் நிறைவேறும். இதுவரை உடலாலும், உள்ளத்தாலும் வேதனைப்பட்டு வந்த உங்களுக்கு இனி வெற்றிக்கனியை சுவைக்கும் வாய்ப்பு வரப்போகிறது. சகோதரரால் சகாயங்கள் உண்டாகும். சிலருக்கு பணிக் காலம் முடிந்தப் பிறகும் பதவி நீடிப்புகள் ஏற்படலாம்.
நிரந்தர வேலை இல்லாதவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். கோட்சார கிரகங்களால் ஏற்பட்ட நெருக்கடிகள் நீங்கி நல்ல சுப பலன்கள் உண்டாகும். விலகிச் சென்ற உறவுகள் உண்மையை புரிந்து கொள்வார்கள். அரை குறையாக நின்ற அனைத்துப் பணிகளும் துரிதமாகும். பெண்களுக்கு ஆடை அலங்காரத்தில் ஆர்வம் குறையும். எதிர் பாலினத்தவரிடம் தேவையற்ற சகவாசத்தை தவிர்க்கவும். உடல் நிலையில் இருந்த பாதிப்புகள் அகலும். முருகனுக்கு தயிர் அபிஷேகம் செய்து வழிபடவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406