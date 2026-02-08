என் மலர்
தனுசு
வார ராசிபலன் 8.2.2026 முதல் 14.2.2026 வரை
தனுசு
தனித்திறமை வெளிப்படும் வாரம். ராசி அதிபதி குரு பகவான் தன் வீட்டைத் தானே பார்ப்பதால் முயற்சியில் தளர்ச்சி இல்லாத வளர்ச்சி உண்டாகும். புதிய தேடல் உண்டாகும். உடன் பிறப்புகளால் அனுகூலமும், ஆதாயமும் உண்டாகும். உழைப்பிற்கான பலன் கிடைக்கும் அர்தாஷ்டமச் சனி தொடங்கினாலும் குரு ராசியை பார்ப்பதால் படித்து முடித்தவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். வங்கிக் கடன் கிடைக்கும். வேலை ஆட்களால் ஏற்பட்ட தொல்லைகள் அகலும். பிரார்த்தனைகள் நிறைவேறும்.
குழந்தைகளின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். நண்பர்கள் மூலம் சாதகமான உதவிகள் கிடைக்கும். வரவிற்கும், செலவிற்கும் சரியாக இருக்கும். ஆடம்பரச் செலவுகளையும் அவசியமற்ற கடனையும் குறைப்பது நல்லது. உடல் உபாதைகள், நோய் தொந்தரவு மாற்று வைத்தியத்தில் பலன் தரும். தாத்தா பாட்டியை சந்தித்து நல்லாசி பெறுவீர்கள். தாராள தன வரவு உண்டு. திருமணத் தடை விலகும். வீட்டில் சுப விசேஷங்கள் நடக்கும். கணவன், மனைவி ஒற்றுமை ஓங்கும். வீட்டில் ஸ்ரீ சக்ரம் வைத்து வழிபடவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
