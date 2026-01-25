என் மலர்tooltip icon
      தனுசு

      வார ராசிபலன் 25.1.2026 முதல் 31.1.2026 வரை

      செயல்திறன் அதிகரிக்கும் வாரம். ராசிக்கு சனி மற்றும் குருவின் பார்வை உள்ளது. எதிர்பாராத நல்ல திருப்பங்கள் நல்ல சம்பவங்கள் நடப்பதற்கான அறிகுறி தென்படும். நண்பர்கள், தொழில் கூட்டாளிகள், வாடிக்கையாளர்கள், களத்திரம் மூலம் சிறுசிறு பிரச்சினைகள் தலை தூக்கினாலும் பெரிய பாதிப்பு ஏற்படாது. தொழில் வளம் சிறப்பாக இருக்கும். தொல்லை தந்தவர்கள் விலகிச் செல்வார்கள். பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டவர்கள் மீண்டும் பணியில் சேரக்கூடிய வாய்ப்பு உருவாகலாம்.

      பொருளாதாரம் மேம்படும். பற்றாக்குறை பட்ஜெட் என்ற பேச்சிற்கே இடமில்லை. அக்கம், பக்கம் உள்ளவர்களுடன் நல்லிணக்கம் ஏற்படும். பூர்வீகச் சொத்திற்கு நல்ல விலை கிடைக்கும். சுப விரயங்கள் உண்டாகும். கல்வி சம்பந்தமாக எடுக்கும் முயற்சிகள் கைகூடும். கொள்கை பிடிப்போடு செயல்படுவீர்கள். மனதிற்குப் பிடித்த நல்ல வரன் அமையும். குடும்பத்துடன் ஆடம்பர விருந்து விழாக்களில் கலந்து கொள்வீர்கள். புதிய நண்பர்கள் கிடைப்பார்கள். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. ஞாயிற்றுக்கிழமை சூரிய நமஸ்காரம் செய்வதால் துன்பங்கள் விட்டு விலகும்.

      'பிரசன்ன ஜோதிடர்'

      ஐ.ஆனந்தி

      செல்: 98652 20406

