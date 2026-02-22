என் மலர்
தனுசு
வார ராசிபலன் 22.2.2026 முதல் 28.2.2026 வரை
இடப்பெயர்ச்சி பற்றிய சிந்தனை உதயமாகும் வாரம். ராசிக்கு சனியின் பத்தாம் பார்வை உள்ளது. இது அர்த்தாஷ்டம சனியின் காலம் என்பதால் வீடு மாற்றம் வேலை மாற்றம் ஊர்மாற்றம் பற்றிய சிந்தனைகள் கூடும். கணவன்-மனைவி விசயத்தில் சம்பந்தமில்லாத நபர்களின் குறுக்கீடு வரலாம். பிள்ளைகளின் மனதை புரிந்து கொள்வது சற்று கடினமாக இருக்கும். பூர்வீகச் சொத்துப் பிரச்சினையை பொறுமையாக கையாளவும். பார்த்துச் சென்ற வரனிடம் இருந்து சாதகமான பதில் வரும். திருமண முயற்சி சாதகமாகும். தொழிலில் பணியாளர்களின் ஒத்துழைப்பால் விற்பனையும் லாபமும் அதிகரிக்கும்.
மாணவர்களின் கல்வி நிலை சிறப்பாக இருக்கும். மருத்துவச் செலவுகள் குறையும். சிலருக்கு காதல் திருமணம் நடக்கலாம். தியானம், யோகா போன்ற ஆழ்மன எண்ணங்களை சீராக்கும் பயிற்சியில் ஈடுபடுவீர்கள். குடும்ப பெண்களுக்கு அதிக பொறுப்புகளால் மனதில் சோர்வும் உடல் அசதியும் உண்டாகும். ஸ்ரீ கால பைரவரை வழிபட நிம்மதி கூடும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406