வார ராசிபலன் 15.3.2026 முதல் 21.3.2026 வரை
தனுசு
மன நிறைவான வாரம். ராசிக்கு குரு மற்றும் சனியின் பார்வை உள்ளது. எதிர்காலம் குறித்த தெளிவு பிறக்கும். முன்னேற்ற பாதை தென்படும். சவாலான காரியங்களைக் கூட எளிதாக முடிப்பீர்கள். நீண்ட நாட்களாக தீராமல் இருந்த பிரச்சினைகளுக்கு முடிவு தெரியும். ஒரு சிலருக்கு இழந்த பதவிகள் கிடைக்கும். அரசியல் பிரமுகர்களுக்கு மேலிடத்தின் ஆதரவு கிடைக்கும். முக்கிய ஆவணங்களை பத்திரமாக பாதுகாக்கவும்.
சிலருக்கு தேவையற்ற அலைச்சல், டென்ஷனால் ஆரோக்கிய குறைபாடு, மருத்துவச் செலவுகள் ஏற்படலாம். மற்றவர்களின் மனதை புண்படாமல் பேசி குடும்ப பிரச்சினைகளை சமாளிப்பீர்கள். பணிபுரியும் பெண்களுக்கு எடுத்த காரியத்தில் வெற்றி உண்டாகும். வயது முதிர்ந்தவர்களுக்கு ஆன்மீக பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்பு கிடைக்கும். சில குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஒன்றிணைந்து பித்ருக்கடன் தீர்த்து முன்னோர்களின் நல்லாசி பெறுவீர்கள். ஒரு சிலருக்கு எதிர்பாராத அரசியல் பதவிகள் தேடி வரும்.அமாவாசை அன்று அந்தணர்களுக்கு தான தர்மங்கள் வழங்கவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406