என் மலர்
தனுசு
வார ராசிபலன் 15.2.2026 முதல் 21.2.2026 வரை
தனுசு
ஆரவாரமான வாரம். ராசி அதிபதி குரு தன் வீட்டை தானே பார்க்கிறார். பொருளாதார நெருக்கடிகள் விலகி அனைத்து தேவைகளும் நிறைவேறும். தொழிலை விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணம் பூர்த்தியாகும். கடினமான பணிகளைக் கூட சுலபமாகச் செய்து முடித்து நல்ல பெயர் எடுப்பீர்கள். கவுரவப் பதவிகள் தேடி வரும். வேலைப் பளு குறைந்து நிம்மதியுடன் இருப்பீர்கள். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும்.
வியாபாரத்தில் விற்பனையும் லாபமும் வழக்கம்போல சிறப்பாக இருக்கும். புதிய கடன்கள் விஷயத்தில் கவனமாக இருப்பது நல்லது. வேலை பார்க்குமிடத்தில் எதிர் பாலினத்தவரை அனுசரித்து செல்லவும். பெண்களுக்கு பொன், பொருள் சேர்க்கை அதிகரிக்கும். ராசிக்கு மூன்றில் கிரகண கிரகச் சேர்க்கை இருப்பதால் பாகப்பிரிவினை தொடர்பான முக்கிய பேச்சுவார்த்தைகள் மற்றும் வேலை மாற்றம் செய்வதை தவிர்க்கவும். அமாவாசை அன்று விரதம் இருந்து அந்தணர்களுக்கு தானம் தர்மம் வழங்கவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
