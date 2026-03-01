என் மலர்
தனுசு
வார ராசிபலன் 1.3.2026 முதல் 7.3.2026 வரை
தனுசு
தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் வாரம். தனுசு ராசிக்கு 6,11-ம் அதிபதியான சுக்ரன் ராசிக்கு 4ல் உச்சம் பெறுகிறார். சொத்துக்களை விற்று கடன் அடைக்கும் முயற்சிகள் சித்திக்கும். பண நெருக்கடிகள் அகலும். பணிபுரி பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு ஊதிய உயர்வு உண்டு. தொழிலில் முன்னேற்றமும் லாபமும் பெருகும். நல்ல புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். பணம் கொடுக்கல், வாங்கலில் நிலவிய நெருக்கடிகள் விலகும். கடன்கள் படிப்படியாக குறையும்.
குடும்ப தேவைகள் நிறைவேறும். தாய், தந்தையே தெய்வம் என்ற உணர்வு மேலோங்கும். தலைமறைவாக வாழ்ந்தவர்கள் வீடு திரும்புவார்கள். அண்டை அயலாருடன் ஏற்பட்ட பிணக்குகள் சீராகும். அதிர்ஷ்டம், லாட்டரி, போட்டி பந்தயங்கள் சாதகமாகும். 2.3.2026 அன்று காலை 7.51 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் எதிர்மறை விவாதங்களைத் தவிர்த்து விடாமுயற்சி, வைராக்கியத்துடன் செயல்பட வேண்டும். சில திட்டங்களை செயல்படுத்த போராடினாலும் முடிவில் வெற்றி வாகை சூடுவீர்கள். சந்திர கிரகணம் முடிந்த பிறகு சிவ வழிபாடு செய்யவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
