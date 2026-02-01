என் மலர்
தனுசு
வார ராசிபலன் 01.2.2026 முதல் 07.2.2026 வரை
தனுசு
நல்லவிதமான திருப்பங்கள் உண்டாகும் வாரம். வெகு விரைவில் ராசி அதிபதி குரு வக்ர நிவர்த்தி அடையப் போகிறார். இழந்த அனைத்து இன்பங்களையும் மீட்டு பெறப் போகிறீர்கள். அர்தாஷ்டம சனியையும் மீறி சில பாக்கிய பலன்கள் நடைபெறும். உங்களின் திட்டங்கள் எண்ணங்கள் செயலாக்கம் பெறும். குடும்பத்தில் நிலவிய சிறு சிறு குழப்பங்கள் மறையும். உற்றார் உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். அடுத்த குரு பெயர்ச்சிக்கு முன் முக்கிய சுப விசேஷங்களை நடத்தி முடிப்பது நல்லது.
அண்ணன் தம்பிகளுக்குள் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். திட்டமிட்டபடி பாகப் பிரிவினைகள் சுமூகமாகும். தலைமை பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் உணர்வுப் பூர்வமாக செயல்படாமல் நிதானத்துடன் செயல்பட வேண்டும். கணவன், மனைவி ஒற்றுமையில் அன்பு மிளிரும். 2.2.2026 அன்று இரவு 10.48 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் மனதில் உணர்ச்சி போராட்டம் அதிகமாகும். வாசனை திரவியங்களால் அபிஷேகம் செய்து முருகனை வழிபட முத்தாய்ப்பான முன்னேற்றம் உண்டாகும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406