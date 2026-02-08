என் மலர்
மீனம்
வார ராசிபலன் 8.2.2026 முதல் 14.2.2026 வரை
மீனம்
புதிய தொழில் ஒப்பந்தம் கிடைக்கும். லாப ஸ்தானத்தில் உச்ச செவ்வாய் சஞ்சரிப்பதால் புதிய நம்பிக்கை பிறக்கும். எதிர்காலத் தேவைகளுக்கு சேமிக்க தொடங்குவீர்கள். கடனால் சுணங்கிய தொழிலை முன்னேற்ற பாதைக்கு எடுத்துச் செல்லும் மார்க்கம் தென்படும். பிள்ளைகளுக்கு வேலை கிடைத்து குடும்ப வருமானம் உயரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். உங்கள் பேச்சிற்கு குடும்ப உறுப்பினர்கள் மதிப்பு கொடுப்பார்கள். ஜென்மச் சனியின் காலம் என்றாலும் குரு சாதகமாக இருப்பதால் வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்வதும் இருப்பதை தக்க வைத்துக் கொள்வதும் புத்திசாலித்தனம்.
அரசியல்வாதிகள் மற்றும் அரசு ஊழியர்களுக்கு நன்மைகள் அதிகரிக்கும். புதிய சொத்துக்கள் வாங்கலாம் பழைய சொத்துக்களை விற்கலாம். திருமணம் ஆன தம்பதியினர் மகிழ்ச்சியுடன் இல்லறம் நடத்துவர். 10.2.2026 அன்று நள்ளிரவு 1.11 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் அமைதி காக்க வேண்டியது அவசியம். தொழில் சீராக நடந்தாலும் லாபம் நிற்காது. கூட்டம் களை கட்டும் கல்லா களை கட்டாது. வியாழக்கிழமை நவக்கிரக குரு பகவானை வழிபடவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
