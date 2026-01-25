என் மலர்
மீனம்
வார ராசிபலன் 25.1.2026 முதல் 31.1.2026 வரை
லாபகரமான வாரம். ஒரு ஜாதகத்திற்கு பலம் சேர்ப்பது லாப ஸ்தானமாகும். அந்த வகையில் ராசிக்கு 11ம்மிடமான லாப ஸ்தானத்தில் சூரியன், செவ்வாய், புதன், சுக்ரன் சேர்க்கை உள்ளது. முன்னேற்றத்தில் ஏற்பட்ட தடைகள் அகலும். கடந்த கால மனக்கசப்புகள் விலகி நிம்மதி பிறக்கும். இதுவரை எதிர்ப்புகளையும், ஏமாற்றங்களையும் சந்தித்தவர்களுக்கு சாதகமான சூழல் உண்டாகும். விரோதிகள் கூட நண்பர்களாக மாறி நன்மை செய்வார்கள். அடிப்படை வசதி பெருகும். மதிப்பும், மரியாதையும் உயரும். உற்சாகத்தோடு செயல்படுவீர்கள்.
திடீர் அதிர்ஷ்டம் உயில் சொத்து, எதிர்பாராத தன வரவு வரும் வாய்ப்பு உள்ளது. கடன் பிரச்சினை குறையும். வறுமையில் வாடியவர்களுக்கு வாழ்வில் வசந்தம் வீசும். ஆடை ஆபரண சேர்க்கை உண்டாகும். திருமணத் தடை அகலும். விரும்பிய வரன் கைகூடும்.சொத்துப் பிரச்சினை சுமூகமாகும். உங்கள் குடும்ப விவகாரங்களில் தலையிட்டவர்கள் தாமாக விலகுவார்கள். இனிமை தரும் இடமாற்றங்கள் ஏற்படும். குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும். பூர்வீகத்தை விட்டு வெளியேறிய சிலர் மீண்டும் சொந்த மண்ணில் குடியேறும் வாய்ப்பு உள்ளது. ஞாயிற்றுக்கிழமை சூரிய நமஸ்காரம் செய்வதால் காரிய தடை அகலும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406