மீனம்
வார ராசிபலன் 22.2.2026 முதல் 28.2.2026 வரை
பொருளாதாரத்தில் தன்னிறைவு உண்டாகும் வாரம். ராசி அதிபதி குரு சுக ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிப்பதால் விவசாயிகளுக்கு விளைச்சல் அதிகரிக்கும். கடந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட பாதிப்பிற்கு இழப்பீடு கிடைக்கும். வீடு, வாகன முயற்சி சித்திக்கும். தாய்வழிச் சொத்து தேடி வரும். உபரி வருமானம் கிடைப்பதால் தாராளமாக செலவு செய்து சந்தோஷமாக இருப்பீர்கள். பங்குச் சந்தை ஆதாயமும் சேமிப்பும் அதிகரிக்கும். தாய்,தந்தை, சகோதரியிடம் இருந்த கருத்து வேற்றுமை அகலும். ஆரோக்கியத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் உண்டாகும்.
மனதை மகிழ்விக்கும் சம்பவங்கள் நடக்கும். உத்தியோகத்தில் நினைத்த இடமாற்றம் கிடைப்பது உறுதி. புதிய வேலை வாய்ப்பு மன நிறைவைத் தரும். விண்ணப்பித்த அரசு உத்தியோகம் தொடர்பான நல்ல செய்தி தேடி வரும். திருமணத்திற்கு நல்ல வரன் அமையும். புத்திர பாக்கியம் வாரிசு உருவாகும். ஆலய தரிசனமும் புனித நதிகளில் நீராடும் பாக்கியமும் கிட்டும். தினமும் விநாயகரை வழிபடுவதால் சகல ஐஸ்வர்யங்களும் கூடும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
