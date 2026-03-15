மீனம்
வார ராசிபலன் 15.3.2026 முதல் 21.3.2026 வரை
சிந்தித்து செயல்பட வேண்டிய வாரம் ராசியில் சூரியன் சுக்கிரன் சனி சேர்க்கை உள்ளது. அதாவது ராசியில் விரய அதிபதி சனிபகவான் அஷ்டமாதிபதி சுக்கிரன் ஆறாம் அதிபதி சூரியன் உள்ளார்கள். அதிக முதலீடு கொண்ட செயல்களில் ஆர்வம் குறைத்து ஒரு முறைக்கு பலமுறை சிந்தித்து செயல்படுவது நல்லது. பிள்ளைகளின் திருமணத்திற்கு நல்ல வரன் அமையும். ஏலத்திற்கு போகவிருந்த பூர்வீகச் சொத்து சித்தப்பாவின் முயற்சியால் காப்பாற்றப்படும்.
அறிமுகம் இல்லாத நபர்களிடம் வங்கி கணக்கு விவரங்களை தெரிவிக்க கூடாது. பணப் பரிவர்த்தனையில் கவனம் தேவை. கை, கால், மூட்டு வலியால் அசதி உண்டாகும். முக்கிய பேச்சுவார்த்தைகளை ஒத்திவைக்கவும். சில தம்பதிகளிடம் அவ்வப்போது கருத்து வேறுபாடு தோன்றி மறையும். சிலருக்கு வாரிசு அடிப்படையிலான தந்தையின் அரசு வேலை கிடைக்கும். தேர்வு மாணவர்கள் கல்வியில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. சிலர் குடியிருப்பை மாற்றம் செய்யலாம். தேக ஆரோக்கியத்தில் தெளிவும், சுகமும் அதிகரிக்கும். அமாவாசையன்று சித்தர்களை வழிபடவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
