மீனம்
வார ராசிபலன் 15.2.2026 முதல் 21.2.2026 வரை
விரயத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய வாரம். சில கிரகங்கள் சாதகமாகவும் சில கிரகங்கள் பாதகமாகவும் உள்ளதால் சாதகங்களும், பாதகங்களும் சேர்ந்தே நடக்கும். வீடு, வாகனம் மற்றும் தாயின் ஆரோக்கியத்திற்காக சில விரயங்களை சந்திக்க நேரும். சிலருக்கு அறுவை சிகிச்சையில் ஆரோக்கியம் சீராகும். தூக்கம் குறையும். பயணங்களால் சில அசவுகரியங்கள் உண்டாகும். தொழில், உத்தியோக நிமித்தமாக வெளியூர், வெளிநாட்டு பயணம் செய்ய நேரும்.
ஜாமீன் போடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். கண், கை, கால் மூட்டு வலி போன்றவற்றிற்கு சிகிச்சை செய்ய வேண்டிய நேரம் உள்ளது. வரவிற்கு ஏற்ற செலவு இருக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் தேவையை நிறைவு செய்ய அதிக சிரமத்தை சந்திப்பார்கள். அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளித் தருவதாக மீடியாக்களில் வரும் விளம்பரங்களைப் பார்த்து ஏமாறுவீர்கள். முறையான திட்டமிடுதல் இருக்காது. தொழில், உத்தியோக நிமித்தமாக வெளியூர், வெளிநாட்டு பயணம் செய்ய நேரும். அமாவாசை அன்று விரதம் இருந்து சித்தர்களை ஜீவ சமாதியில் வழிபடவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406