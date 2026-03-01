என் மலர்
மீனம்
வார ராசிபலன் 1.3.2026 முதல் 7.3.2026 வரை
மீனம்
திருமண தடை அகலும் வாரம். ராசியில் சுக்கிரன் சனி சேர்க்கை உள்ளது. வீண் கவலைகள் நீங்கி துணிச்சல், தைரியம் அதிகரிக்கும். மனதில் தோன்றும் திட்டங்களை முறையாக செயல்படுத்த முடியும். உங்களது பெயர், புகழ், சமுதாய அந்தஸ்து உயரும். பல பெரிய மனிதர்களின் நட்பால் நற்பலன்கள் உண்டாகும். சிலருக்கு தொழில், உத்தியோக ரீதியான வெளியூர், வெளிநாட்டு பயணங்கள் அமையும். பெரியோர்களின் ஆசியுடன் திருமணம் நடைபெறும். சொந்த மனை வாங்க கூடிய யோகம் உண்டாகும்.
பொருளாதார நெருக்கடியால் ஏற்பட்ட மன உளைச்சல், மனக்குழப்பம் அகலும். பழகிய வட்டாரத்தில் மதிப்பும், அந்தஸ்தும் கூடும். புத்திரர்களின் குடும்பத்தில் மங்களகரமான சுப காரியங்கள் கைகூடும். பெண்களுக்கு மாமியாரால் ஏற்பட்ட மன உளைச்சல் அகலும். 6.3.2026 அன்று இரவு 10.18 மணிக்கு சந்திராஷ்டமம் ஆரம்பிப்பதால் அமைதியாக இருப்பதன் மூலம் தேவையற்ற பிரச்சனைகளைத் தவிர்க்க முடியும். சந்திர கிரகணம் முடிந்த பிறகு முக்கிய பணிகளை துவங்கவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406