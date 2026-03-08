என் மலர்
மீனம்
வார ராசிபலன் 8.3.2026 முதல் 14.3.2026 வரை
விபரீத ராஜயோகமான வாரம். ராசியில் சனி சுக்கிரன் சேர்க்கை உள்ளது. 3,8-ம் அதிபதி சுக்ரன் ராசியில் உச்சம் பெறுவதால் விபரீத ராஜ யோகத்தால் பணம் பல வழிகளில் வந்து பையை நிரப்பும். பண வரவு சரளமாக இருப்பதால் தாராளமாக செலவு செய்து மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். சிலர் கவுரவம் பெருமைக்காக கடன் வாங்கி வீண் செலவு செய்வார்கள்.
சிலர் வியாபார முதலீட்டிற்கு கடன் கேட்க முனைவார்கள். சிலர் ஏதாவதொரு வகையில் ரொட்டேசன் செய்து தொழிலை பெருக்குவார்கள். பங்கு வர்த்தகத்தில் நிதானிக்க முடியாத ஏற்ற இறக்கம் நிலவும். வீடு கட்டும் பணி துரிதமாகும். அதற்கு தேவையான நிதியுதவி கிடைக்கும். அரசு அதிகாரிகளுக்கு பணிச்சுமை அதிகரிப்பதுடன் விரும்பத்தகாத இடமாற்றமும் உண்டாகும்.
முக்கியமான ஆவணங்கள், பொருட்களை கவனமாக பாதுகாக்கவும். அரசின் உதவித் தொகை கிடைப்பதில் நிலவிய தடைகள் அகலும். ஆரோக்கிய குறைபாடுகள் அதிகரிக்கும். ஸ்ரீ லட்சுமி நரசிம்மரை வழிபடுவதால் இன்னல்கள் குறையும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406