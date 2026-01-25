Live
என் மலர்tooltip icon
      துலாம் - வார பலன்கள்

      துலாம்

      வார ராசிபலன் 25.1.2026 முதல் 31.1.2026 வரை

      துலாம்

      தடைகள் விலகும் வாரம். ராசிக்கு குருப் பார்வை உள்ளது. அனுபவ அறிவு வெளிப்படும். கடினமான வேலையும் எளிமையாக முடிக்கும் திறமை மேலோங்கும். சுறுசுறுப்பாக செயல்படுவீர்கள். புதிய சிந்தனைகள் மேலோங்கும். யோசிக்காமல் செய்த காரியங்களில் கூட வெற்றி கிடைக்கும். பாக்கிய ஸ்தானமும் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானமும் பலம் பெறுகிறது. பித்ருக்களின் நல்லாசிகள் கிடைக்கும். புண்ணிய காரியங்களில் ஈடுபடும் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். குல தெய்வ அருளால் பூர்வீகம் சம்பந்தமான விசயங்கள், வழக்குகள் முடிவிற்கு வரும்.

      திருமணம் போன்ற சுபகாரியங்கள் பெற்றோர்களின் ஒத்துழைப்புடன் நடைபெறும். எடுத்த காரியத்தில் வெற்றி கிடைக்கும். பணிபுரியும் இடத்தில் நிலவிய சங்கடங்கள் மறையும். புதிய தொழில் தொடங்கும் திட்டம் நிறைவேறும். அதற்குத் தேவையான நிதி உதவி கிடைக்கும். 27.1.2026 அன்று மாலை 4.45 மணி முதல் 29.1.2026 அன்று மாலை 6.39 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் திடீர் பயணங்களால் அலைச்சல் மிகுதியாகும்.மனக் குழப்பங்கள் கூடும். விரயங்கள் அதிகமாக இருக்கும். தினமும் முறையாக சூரிய நமஸ்காரம் செய்தால் பித்ருக்கள் தோஷம் குறையும்.

      'பிரசன்ன ஜோதிடர்'

      ஐ.ஆனந்தி

      செல்: 98652 20406

