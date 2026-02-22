என் மலர்
துலாம்
வார ராசிபலன் 22.2.2026 முதல் 28.2.2026 வரை
அதிர்ஷ்டம் அரவணைக்கும் வாரம். அதிர்ஷ்டத்தை கூறுமிடமான ஐந்தாம் இடத்தில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன், செவ்வாய், ராகு சேர்க்கை உள்ளது. இது எதிர்பாராத பணவரவை அதிர்ஷ்டத்தை அதிகரிக்கும் அமைப்பாகும். அதிர்ஷ்டத்தை நீங்கள் விரும்பாவிட்டாலும் அதிர்ஷ்டம் உங்களை விரும்பும் நேரம். பங்குச்சந்தை ஆதாயம் பல மடங்கு அதிகரிக்கும். அரசாங்கக் காரியங்கள் அனுகூலமாக முடியும். அலுவலக பணிச்சுமை அதிகரிக்கும். குடும்பத்துடன் குல தெய்வ கோவிலுக்குச் சென்று நீண்ட நாட்களாக நினைத்திருந்த பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றி மகிழ்வீர்கள்.
கலைத்துறையினருக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். பயணங்களால் அலைச்சல்கள் இருந்தாலும் நன்மைகள் உண்டு. 23.2.2026 அன்று இரவு 10.12 முதல் 26.2.2026 நள்ளிரவு 12.55 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் குடும்ப விஷயத்தில் மற்றவர்கள் தலையிடுவதை அனுமதிக்கக் கூடாது. அதே போல் விலை உயர்ந்த ஆபரணங்களை இரவல் கொடுப்பதை வாங்குவதை தவிர்க்கவும். தினமும் லலிதா சகஸ்ரநாமம் கேட்கவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406