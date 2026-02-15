என் மலர்
துலாம்
வார ராசிபலன் 15.2.2026 முதல் 21.2.2026 வரை
துலாம்
புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் வாரம். ராசி பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் பாக்கியஸ்தானத்திற்கு குரு பார்வை உள்ளது. ஐந்தாம் இடத்தில் உள்ள கிரகச் சேர்க்கை சில நன்மைகளையும் அதிர்ஷ்டம் சார்ந்த விஷயங்களில் ஆர்வத்தையும் அதிகரிக்கும். தன வரவுகள் திருப்திகரமாக இருக்கும். குடும்ப உறவுகளின் சந்திப்பால் மனக் கவலைகள் அகலும். கடன் சுமை குறையத் துவங்கும். வராக்கடன்கள் வசூலாகும். புதிய தொழில் ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். கோட்சார கிரகங்கள் சாதகமாக உள்ளதால் கெடுதல்கள் விலகும்.
திருமணத் தடை அகலும். ஓய்வு நேரம் குறையும். தேவையற்ற அலைச்சல் டென்சன், உடல் சோர்வு ஏற்படும். குலதெய்வ வேண்டுதல்களை நிறைவேற்ற முயற்சிப்பீர்கள். அரசுப் பணியாளர்களுக்கு கூடுதல் பொறுப்புகள் வழங்கப்படும். கணவன் மனைவிக்குள் நிலவிய வாக்குவாதம் விலகும். தேக நலனில் நிலவிய குறைபாடுகள் அகலும். அமாவாசை அன்று பசுவிற்கு அகத்திக்கீரை தானம் வழங்க நன்மைகள் அதிகரிக்கும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406