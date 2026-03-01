என் மலர்
துலாம்
வார ராசிபலன் 1.3.2026 முதல் 7.3.2026 வரை
துலாம்
வெற்றிகரமான வாரம். ராசி அதிபதி சுக்கிரன் ராசிக்கு ஆறாம் இடத்தில் உச்சம் அடைகிறார். மருத்துவம், ராணுவம், அரசியல், அரசாங்கம், ஜோதிடம் போன்ற துறையில் இருப்பவர்களின் வாழ்வாதாரம் பல மடங்கு உயரும். பெயர் புகழ் அந்தஸ்து கவுரவம் உயரக்கூடிய நேரம். கொடுக்கல் வாங்கலில் இருந்த சிரமங்கள் படிப்படியாக குறையும். நீண்ட காலமாக நிறைவேற்ற முடியாமல் தடைபட்ட குலதெய்வப் பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றும் சந்தர்ப்பம் அமையும்.
இல்லத்தில் நடைபெறும் சுப நிகழ்வுகள் மன மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும். மருமகளால் ஏற்பட்ட மன உளைச்சல் சீராகும். பல வருடங்களாக திருமணத்தடையை சந்தித்த துலாம் ராசியினருக்கு திருமணம் நடந்து முடியும். ஒரு சிலருக்கு சட்ட சிக்கலான இரண்டாம் திருமணமும் நடக்கும். அதிர்ஷ்ட பணம், பூர்வீகச் சொத்து கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. பிள்ளைகள் கல்விக்காக இடம் பெயரலாம். புதிய சொத்துக்கள் சேர வாய்ப்புள்ளது. உயர் கல்வியில் இருந்த தடை தாமதங்கள் விலகும். சந்திர கிரகணத்தன்று உணவு உடை தானம் வழங்கவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406