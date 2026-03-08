Live
      துலாம்

      வார ராசிபலன் 8.3.2026 முதல் 14.3.2026 வரை

      துலாம்

      கற்பனைகள், கனவுகள் நனவாகும் வாரம். ராசி அதிபதி சுக்கிரன் சனியுடன் இணைந்து உச்சம் பெறுகிறார். இதுவரை நிலையான வேலை, தொழில் இல்லாதவர்களுக்கு கூட வருமானம் ஈட்டும் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அதிர்ஷ்ட பணம், பூர்வீகச் சொத்து கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உயர் கல்வியில் இருந்த தடை தாமதங்கள் விலகும்.

      புதிய சொத்துக்கள் சேர வாய்ப்புள்ளது. வேலையில் பதவி உயர்வு, பாராட்டு, இடப்பெயர்ச்சியும் கிடைக்கும். சிலர் கூட்டுத் தொழில் அல்லது சுய தொழில் துவங்கும் முயற்சியில் ஈடுபடலாம். தடைபட்ட வாடகை வருமானம் வரத் துவங்கும். சிலர் புதிய வாகனம் வாங்க திட்டமிடுவார்கள். சிலருக்கு புதிய வீடு, நிலம் போன்ற அசையாச் சொத்துக்கள் வாங்கும் வாய்ப்பு உண்டாகும்.

      சிலருக்கு கால்நடை வளர்ப்பில் ஆர்வம் உண்டாகும். கருவுற்ற பெண்களுக்கு ஆண் குழந்தை பிறக்கும். குடும்பத்துடன் இன்பச் சுற்றுலா சென்று வரும் வாய்ப்பு உருவாகும். பங்குச் சந்தை வர்த்தகத்தை தவிர்க்கவும். காவல் தெய்வங்களை வழிபடுவதால் அனைத்து விதமான சுப பலன்களும் உண்டாகும்.

      'பிரசன்ன ஜோதிடர்'

      ஐ.ஆனந்தி

      செல்: 98652 20406

